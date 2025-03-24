Жители Дона выберут путем голосования объекты благоустройства 2026 года

Врио глава Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о старте отбора территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За последние пять лет в регионе уже благоустроено более 870 объектов, включая парки, скверы и спортивные площадки, сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На эти цели было потрачено свыше 11 млрд руб., из которых около 8 млрд руб. — средства федерального бюджета. В рамках проекта реализовано 12 победивших проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Господин Слюсарь призвал жителей региона активно участвовать в голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 21 апреля и продлится до 12 июня. Участвовать смогут все желающие старше 14 лет через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров.

В Таганроге в 2025 году планируется благоустроить три сквера: «Почтовый», расположенный на пересечении улицы Фрунзе и переулка А. Глушко, сквер около улицы Маршала Жукова и сквер возле Таганрогского медицинского колледжа.

Николай Аксенов