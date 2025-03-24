Бюджет Нижнего Новгорода получил 297 млн рублей дивидендов в 2024 году

В бюджет Нижнего Новгорода за 2024 год поступило 297,46 млн руб. дивидендов от предприятий, где город является акционером. Об этом рассказала и.о. руководителя комитета по управлению городским имуществом Евгения Левашова на заседании комиссии гордумы по имуществу 24 марта.

Она уточнила, что дивиденды в прошлом году платили два предприятия. Это АО «ТЭК НН» (24,5 млн руб.) и АО «Теплоэнерго» (272,96 млн руб.).

Добавим, городу также принадлежит 100% акций АО «Нижегородский водоканал», у которого сейчас несколько миллиардов рублей долгов. Помимо этого, муниципалитету принадлежат доли пяти домоуправляющих компаний, от них дивиденды не поступают.

Евгения Левашова также рассказала, что от арендной платы за имущество город получил около 1,92 млрд руб., из них 1,5 млрд — от аренды земли и 263 млн руб. от аренды нежилой недвижимости. План по поступлениям от аренды имущества выполнен на 101,8%.

Ирина Швецова