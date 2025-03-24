В Петровском округе мужчина обвиняется в убийстве 77-летнего отца

В селе Гофицком утром 15 марта произошла трагедия: 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, считая, что его родителям угрожает природная катастрофа, застрелил отца. Об этом сообщает СУ СК Ставропольского края.

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Мужчина разбудил мать и отца с просьбой покинуть дом, но после отказа отца открыл стрельбу. 77-летний мужчина скончался на месте.

Следователи Следственного комитета России задержали обвиняемого и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.

Николай Аксенов