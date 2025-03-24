В Екатеринбурге возбудили четыре уголовных дела при записи первоклассников

В 2024 году в Екатеринбурге было возбуждено четыре уголовных дела при записи первоклассников в школы, сообщила прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова. По ее словам, чаще всего нарушения касаются подделки документов о временном пребывании ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Практика показывает, что в основном, чтобы ребенок был зачислен в желаемую для родителей школу предоставляются справки по месту пребывания – временная регистрация. Документ может содержать недостоверные сведения. Эти сведения касаются прежде всего фактов нежелания и непланирования проживания ребенка по месту временной регистрации. Ребенка прописывают к абсолютно чужим людям – такие факты у нас каждый год выявляются»,— прокомментировала Светлана Кузнецова. Она отметила, что с каждым годом динамика идет на снижение. В отдельные года возбуждалось до 12 уголовных дел и выносились обвинительные приговоры. Уголовные дела возбужденные в 2024 году касаются предоставления справок о временной регистрации ребенка.

«Прокуратурой города уже организованы прокурорские проверки, которые будут проходить во всех районах, они будут касаться в том числе подложности документов, которые предоставляются»,— отметила госпожа Кузнецова.

Напомним, старт записи детей в первые классы начнется 1 апреля. По прогнозам, в этом году в первые классы в Екатеринбурге пойдут около 21 тыс. детей.