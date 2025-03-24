Второго пилота «Уральских авиалиний» уволили после посадки самолета в поле

Второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова уволили из компании, сообщили в пресс-службе. После долгого восстановления он не прошел экспертную комиссию. Господин Семенов был в составе экипажа, экстренно севшего в поле в Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудники экстренных служб на месте происшествия в сентябре 2023 года Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Эдуард Семенов (справа) в сентябре 2023 года Фото: МЧС Новосибирской области Следующая фотография 1 / 2 Сотрудники экстренных служб на месте происшествия в сентябре 2023 года Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Эдуард Семенов (справа) в сентябре 2023 года Фото: МЧС Новосибирской области

«Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (Центральная врачебно-летная экспертная комиссия.— ''Ъ'') признан негодным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от перевода, необходимого в соответствии с медицинским заключением)»,— уточнили в компании (цитата по ТАСС).

В сентябре 2023 года самолет «Уральских авиалиний» рейса Сочи—Омск экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа. В апреле 2024 года командир воздушного судна Сергей Белов также уволился из компании. Господин Семенов же прошел длительный процесс восстановления, который включал тренировки и работу с психологом.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».