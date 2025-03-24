Комитет Госдумы по информполитике одобрил проект о телефонном мошенничестве

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Сергей Боярский. 18 марта Госдума единогласно приняла инициативу в первом чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Боярский уточнил, что на рассмотрение комитета по информполитике было направлено 22 поправки, 21 из них он предлагает принять. Второе чтение законопроекта запланировано на завтра, 25 марта.

Представлять инициативу в Госдуму 18 марта пришла целая делегация из Минцифры во главе с министром Максутом Шадаевым. В ходе обсуждения замглавы ведомства Иван Лебедев привел статистику по данному виду мошенничества: каждый год количество таких преступлений прирастает на 30%. Всего от них пострадали более 1 млн человек.

Среди предлагаемых мер противодействия киберпреступлениям названы маркировка звонков, а также запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».