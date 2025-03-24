Лига наций. Состав дивизионов на сезон-2026/27

Лига А

Корзина 1: Германия, Испания, Португалия, Франция.

Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия.

Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия.

Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига B

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Жирным выделены команды, получившие повышение по итогам сезона-2024/25.

Курсивом выделены команды, вылетевшие на дивизион ниже по итогам сезона-2024/25.

Дата жеребьевки групп будет объявлена позднее.