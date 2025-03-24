Экс-главе МУГИСО Пьянкову изменили статус в совете «Управленческие кадры Урала»

Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков не числится в составе членов общественного совета программы «Управленческие кадры Урала» (аналог федеральной программы «Время героев»), сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. «На сегодняшний день в состав общественного совета программы входит 49 человек»,— добавили в ответе на запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией, экс-глава МУГИСО присутствует на заседаниях совета как участник специальной военной операции (СВО) в качестве «приглашенного». «Из-за резонанса, который произошел вокруг Алексея Пьянкова, ему поменяли статус в программе "Управленческие кадры Урала". Его пытаются максимально реабилитировать»,— отметил собеседник.

В департаменте информполитики не стали пояснять, в каком статусе Алексей Пьянков присутствует на заседаниях совета. Опрошенные «Ъ-Урал» члены совета не стали комментировать участие в его работе экс-главы МУГИСО.

Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 года. В 2016 году был задержан по обвинению в коррупции. Позже его обвиняли в превышении полномочий, растрате госимущества, взяточничестве и создании организованной преступной группу (ОПГ) из 13 человек. Алексей Пьянков находился под подпиской о невыезде, вину он не признавал. В октябре 2022 года его призвали в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. В 2024 году Верховный суд РФ признал незаконным соответствующее решение призывной комиссии.

О включении Алексея Пьянкова в работу общественного совета программы «Управленческие кадры Урала», разработанную для переобучения военных в управленцев для органов власти, стало известно в начале марта. Члены совета отвечают за отбор в программу ветеранов и действующих участников СВО. По словам источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, у Алексея Пьянкова нет ограничений на «управленческую или общественную деятельность». «Все претензии силовые структуры к нему сняли. Он не виновен, воевал на СВО, и более многих других заслужил право на активную, полноценную жизнь»,— подчеркнул собеседник.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Алексей Пьянков сменил дело».

Василий Алексеев