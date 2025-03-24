В Ставрополе изъяли контрафактный алкоголь на общую сумму 1,7 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек по делу о незаконном обороте алкоголя. Подозреваемые обвиняются в продаже немаркированной алкогольной продукции и незаконном обороте этилового спирта, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Согласно материалам дела, с августа по декабрь 2023 года обвиняемые закупали и продавали немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт в Ставрополе и крае.

Правоохранительные органы региона пресекли деятельность злоумышленников, изъяв у них контрафактный алкоголь и этиловый спирт на общую сумму более 1,7 млн руб.

Дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Николай Аксенов