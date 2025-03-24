«Надеяться на особое приглашение вряд ли стоит»

FIFA рассматривает возможность возвращения России на международный турниры. В конце прошлой недели руководитель организации Джанни Инфантино заявил, что «все страны должны играть». По данным испанских СМИ, глава FIFA может оказать давление на европейские федерации, особенно на те, которые зависят от внешней финансовой поддержки, и потребовать пересмотреть позицию по недопуску российских команд. Насколько обоснованы надежды на возвращение отечественных футболистов на международные турниры, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Разговоры о возвращении наших спортсменов в международные турниры идут каждый день. Кто-то даже уже получил допуск, например, российские гимнасты в воскресенье заявились на этап Кубка мира, который пройдет в Дохе в апреле этого года. Что касается футбола, то здесь пока, к сожалению, дальше разговоров дело не идет. Но представители прессы разных стран всерьез рассуждают о возможности нашей сборной сыграть на ближайшем чемпионате мира, ведь мировое первенство должно пройти в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Если учесть, что Дональд Трамп постоянно говорит об успешных переговорах, то возможность нашей сборной попасть хотя бы в отборочный цикл все-таки остается, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Было бы идеально, конечно, единственный шанс попасть в уходящий поезд — если Россию добавят перед отборочными играми в те группы, где меньшее количество команд. Как бы Александр Чеферин ни хотел, чтобы было иначе, он все-таки с симпатией относится к нашей стране. Тем не менее будет очень много, скажем так, противостояния».

Только вот отборочный европейский турнир в некоторых группах уже стартовал, и по большому счету только чудо может изменить ситуацию, а надеяться на особое приглашение, так называемый wild card, вряд ли стоит. Поэтому, скорее всего, придется ждать еще четыре года, ведь Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. Эти страны точно сделают все, чтобы не допустить Россию на турнир, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Главный закоперщик в русофобии — это, безусловно, Великобритания. Поэтому то, о чем мы можем говорить, — это 2030 год. Боюсь, до этого времени придется ждать всей этой истории». Так что пока российским поклонникам футбола остается лишь наблюдать за будущими соперниками нашей сборной и оценивать их возможный потенциал, например, в Лиге наций, где хватает серьезных противостояний.

Наша же команда очередную товарищескую встречу проведет во вторник, 25 марта, с Замбией. Этот соперник чуть сильнее, чем Гренада, с которой команда Валерия Карпина играла на прошлой неделе, но внимания к нему поменьше. Артем Дзюба покинул расположение сборной, никаких рекордов не предвидится. И даже футбольный эксперт Игорь Семшов в эфире федерального спортивного телеканала открыто говорит, что предстоящая игра больше интересна тренеру, нежели болельщикам: «Это скорее просмотр футболистов на будущее для тренера. И, наверное, в голове у него будет откладываться постепенно костяк: кто соответствует его требованиям, кто быстро схватывает, на кого можно опереться. Уже 46 новичков есть, конечно, большая обойма. И надо будет выбирать из них, когда нас допустят к официальным матчам».

Против Замбии сборная России будет играть совсем другим составом, не таким, как с Гренадой. Так что своего зрителя противостояние, конечно же, найдет. Встреча пройдет на стадионе «Динамо», начало в 20:00. И в наличии до сих пор есть даже самые дешевые билеты по 500 руб.

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Владимир Осипов