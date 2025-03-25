В Петербурге готовятся к «Ассамблее»

Клубный квартал «Ассамблея» будет построен ГК «ПСК» в исторической части Васильевского острова, на пересечении Малого проспекта и 24-й линии, на участке площадью 2 га. Земля под застройку была приобретена компанией в декабре 2024 года. Подготовка территории под строительство уже началась.

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В составе квартальной застройки будут разноэтажные корпуса. Имевшийся проект застройки от 2014 года был переработан в категорию бизнес-класса: жилые дома получили новую архитектуру в стиле неомодернизма, меньшую этажность и увеличенную высоту потолков. Средняя площадь квартир составит 60 кв. м, максимальная — 110 кв. м.

Проектом также предусмотрен подземный паркинг. Въезды и выезды будут устроены со стороны Малого проспекта, 18–19-й и 24–25-й линий В.О. В первом корпусе квартала, выходящем на 24-ю линию, расположится центральное лобби высотой 7,7 м со вторым светом.

Облик всех зданий «Ассамблеи» призван сделать квартал самодостаточным, отличающимся от окружающей застройки, но с рядом классических решений. Материалом отделки всех фасадов, с улицы и со дворов, выбран клинкерный кирпич светлых песочных оттенков в соответствии с традиционной цветовой палитрой Петербурга. Линии фасадов ориентированы вертикально с объединением оконных проемов в отдельные группы. На разноуровневых выступах располагаются террасы. Для поверхностей фасадов брандмауэрного типа также используются рельефные кирпичные элементы, избавляющие от монотонности.

Скоро в продаже.

ООО ГК «ПСК»