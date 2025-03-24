Челябинца подозревают в управлении ОПГ и вымогательстве

Сотрудники УМВД России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве. Следствие также полагает, что он может быть лидером организованной преступной группировки, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что челябинец угрожал другому гражданину насилием и под надуманным предлогом требовал от него деньги в размере 1,5 млн руб. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Кроме того, они подозревают челябинца в управлении ОПГ, в которую входят другие жители Южного Урала и Башкортостана, занимающиеся вымогательством.

Уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство). Челябинцу может грозить 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.