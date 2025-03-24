Лига кульминаций

Стартовавшая в середине марта стадия play-off Лиги наций — соревнования футбольных сборных европейских стран — подарила четыре на удивление захватывающих противостояния. Исход двух схваток решился в сериях послематчевых пенальти, других двух — на последних минутах основного времени. В полуфинал турнира в итоге пробились команды Германии, Испании, Португалии и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pablo Morano / Reuters Фото: Pablo Morano / Reuters

В воскресенье завершился стартовый раунд play-off Лиги наций — турнира сборных, введенного Союзом европейских футбольных ассоциаций в середине прошлого десятилетия, чтобы чем-то заменить товарищеские матчи. Четвертьфинальная стадия в нынешнем розыгрыше появилась впервые. И сразу принесла несколько остросюжетных противостояний, заставив ненадолго позабыть о невысоком статусе соревнования.

Лига наций. Состав дивизионов на сезон-2026/27 Лига А Корзина 1: Германия, Испания, Португалия, Франция. Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия. Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия. Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция. Лига B Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль. Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина. Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния. Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово. Жирным выделены команды, получившие повышение по итогам сезона-2024/25. Курсивом выделены команды, вылетевшие на дивизион ниже по итогам сезона-2024/25. Дата жеребьевки групп будет объявлена позднее.

Вот, например, устроившие перестрелку сборные Испании и Голландии. Соперники в сумме забили десять мячей. При этом никому не удавалось повести больше, чем в один гол. И победителя они за 210 с лишним минут не выявили. Все решилось в серии одиннадцатиметровых ударов, где голландцы допустили на один промах больше и уступили-таки действующим чемпионам Европы.

До серии послематчевых пенальти дошла и пара, составленная из финалистов чемпионата мира в России. Хорваты, чудом обыгравшие французов дома (2:0), с тем же счетом и практически без шансов в атаке уступили ей на выезде. И здесь по пенальти дальше тоже прошел фаворит.

Были одиннадцатиметровые удары и у других оппонентов, правда в игровое время. Датчане, не реализовав свой, тем не менее одолели португальцев дома — 1:0. А в дебюте лиссабонского матча не смог отличиться с точки уже лидер португальской команды Криштиану Роналду. В дальнейшем хозяева дважды выходили вперед, гости дважды их догоняли. Решающими стали голы Франсишку Тринкана: первый — в концовке основного времени, второй — в самом начале дополнительного. Сборная Португалии победила с общим счетом 5:3.

У немцев с итальянцами обстановка была поспокойнее. Там к перерыву ответного матча сборная Германии по сумме двух встреч вела в четыре мяча, но этот громадный перевес едва не разбазарила, пропустив трижды за заключительный тайм.

Таким образом, определились полуфинальные пары турнира.

4 мая в Мюнхене немцы сыграют с португальцами, 5 мая в Штутгарте сойдутся испанцы и французы. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.

Также по итогам четвертьфинальных матчей определился состав всех групп европейского отбора к чемпионату мира-2026. А после завершения переходных матчей Лиги наций стал известен состав двух высших дивизионов соревнования. В наиболее престижной лиге А сыграют шесть новых команд. К вышедшим напрямую чехам, англичанам, норвежцам и валлийцам присоединятся турки и греки.

Отборочный турнира чемпионат мира 2026 года в зоне UEFA Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург



Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово



Группа C: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия



Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан



Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария



Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения



В группах A—F матчи 1-го тура пройдут 4–6 сентября.



Группа G: Финляндия, Польша, Нидерланды, Литва, Мальта



1-й тур. Мальта—Финляндия 0:1. Польша—Литва 1:0



Группа H: Кипр, Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Сан-Марино



1-й тур. Кипр—Сан-Марино 2:0. Румыния—Босния и Герцеговина 0:1.



Группа I: Норвегия, Израиль, Италия, Эстония, Молдавия.



1-й тур. Молдавия—Норвегия 0:5. Израиль—Эстония 2:1



Группа J: Северная Македония, Уэльс, Бельгия, Казахстан, Лихтенштейн



1-й тур. Лихтенштейн—Северная Македония 0:3. Уэльс—Казахстан 3:1.



Группа K: Англия, Латвия, Сербия, Андорра, Албания



1-й тур. Андорра—Латвия 0:1. Англия—Албания 2:0.



Группа L: Черногория, Чехия, Хорватия, Фарерские…

Роман Левищев