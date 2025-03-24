Глава Куратовского института стал зампредом Морской коллегии

Президент РФ Владимир Путин назначил главу Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука зампредом Морской коллегии. Об этом сообщил председатель ведомства Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хочу проинформировать, что указом президента России руководитель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии»,— сказал господин Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии (цитата по «РИА Новости»).

10 марта президент Владимир Путин включил в состав Морской коллегии вице-премьера Виталия Савельева и главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Морская коллегия была создана в августе 2024 года. Главными задачами ведомства стали разработка мер по укреплению статуса России как ведущей морской державы и координация органов власти по реализации национальной морской политики. Морской коллегии также перешли полномочия межведомственной комиссии Совбеза по вопросам национальных интересов в Арктике. Глава коллегии Николай Патрушев обязан ежегодно отчитываться перед президентом о состоянии безопасности страны в морской сфере.