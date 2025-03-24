«Все отпечатки подписные, есть винтажные, есть малотиражные»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте «Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд» в пространстве на Большой Полянке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Галереи Люмьер Фото: пресс-служба Галереи Люмьер

В Галерее Люмьер на Большой Полянке открылась выставка, названная устроителями «Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд». Фотографии в стиле сюрреализм из коллекции Культурного центра «Михалково». В этом проекте есть сразу несколько особенностей. Фотогалерея Люмьер не так часто выставляет на своей территории цельные частные коллекции не собственного происхождения. А фотография сюрреализма — огромная редкость в отечественных собраниях.

Вот что сказала мне директор Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская: «Проект, наверное, все-таки о сюрреализме в фотографии, что достаточно редкая тема для дискуссий и тем более кураторских работ в Москве. Несмотря на то, что в прошлом году во всем мире сюрреализму было посвящено огромное количество и книг, и выставок, как-то Россия не сильно в эту тему погружалась. Конечно, может быть, немного позже, но в 2025 году мы открываем выставку, там будут 22 абсолютно уникальные авторские работы».

Все отпечатки подписные, есть винтажные, то есть сделанные фотографом прямо с негатива, есть малотиражные. Временной разброс велик: от самого первого по времени на выставке снимка Андре Кертеса 1932 года до fashion-фотографов современности Родни Смита и Тима Уокера, которые трансформируют стилистику сюра в нашей реальности.

Три временных раздела, три «извода» сюрреализма на протяжении столетия. Первый этап — время поиска новых средств выражения иррациональности. Хорст П. Хорст, Георгий Гойнинген-Гюне, Эрвин Блюменфельд, Андре Кертес. И, конечно, Ман Рэй с тремя фотографиями из серии, некогда сделанной одним из столпов стиля на Международной выставке сюрреализма, которая прошла в 1938 году в галерее «Изящные искусства» в Париже. Второй раздел — это уже середина прошлого века, когда фотография тесно связала себя с культурой глянца. Здесь центральный экспонат — знаменитая работа Стива Шапиро 1965 года — Рене Магритт на фоне своей «Голконды» в Музее современного искусства. Выставка продлится до 8 июня.

Дмитрий Буткевич