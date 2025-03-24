В доме на улице Шувалова в Мурино сорвался лифт

Лифтовое оборудование дало сбой в многоквартирном доме по улице Шувалова в Мурино. Инцидентом во Всеволожском районе Ленобласти заинтересовалась прокуратура.

Сотрудники надзорного органа проводят проверку по факту происшествия. В Telegram-канале «Горячие новости Мурино I Девяткино» утром 24 марта опубликовали видео сорвавшегося лифта в ЖК «GreenЛандия».

«На 18 этаже еще не зашли пассажиры, а лифт (630кг) начал движение с открытыми дверями. На ходу внутренние двери вырвало, и между 15 и 16 этажом он остановился»,— сообщил очевидец.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что футболист клуба «Максима-Нева» Сергей Марков погиб на стройплощадке в промзоне Петербурга.

Татьяна Титаева