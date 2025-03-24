На Дону на жилищные программы выделят 5,6 млрд рублей

Власти Ростовской области в течении ближайших двух лет выделят 5,6 млрд руб. на улучшение жилищных условий жителей региона. Эти средства помогут более чем 5 тыс. человек, сообщил в Telegram-канале заместитель губернатора Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владимир Ревенко уточнил, что государственная поддержка предоставляется для покупки жилья на первичном рынке и строительства индивидуальных домов. Основными получателями помощи являются молодые и многодетные семьи, бюджетники, ветераны боевых действий, молодые ученые, участники специальной военной операции и водители общественного транспорта.

Наиболее популярной мерой поддержки является субсидирование процентных ставок по кредитам. Регион компенсирует до 5% кредитной ставки, а для участников СВО или молодых семей — до 10%. В 2024 году депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, позволяющий многодетным семьям получать земельные сертификаты на улучшение жилищных условий во всех муниципалитетах региона. Ранее такая возможность была доступна лишь для жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога и Новочеркасска.

Николай Аксенов