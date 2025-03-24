В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка (MOEX: SBER) жаловались на сбой в работе приложения банка. По состоянию на 14:08 мск неполадки были устранены. С чем они связаны, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При входе в мобильное приложение у клиентов «Сбера» всплывало уведомление о том, что сервис временно недоступен, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, в ряде случаев показывало ошибку 01-01, что означает неполадки с интернетом. Такая ошибка может возникать в том числе при подключение сервисов VPN, следует из информации на сайте банка.

«В настоящее время все системы банка работают штатно»,— сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В предыдущий раз сбой в работе Сбербанка был зафиксирован в середине февраля. Клиенты кредитной организации жаловались на неполадки в работе приложения, а также на трудности с осуществлением платежей.