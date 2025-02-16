Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в работе приложения

В работе онлайн-сервисов Сбербанка (MOEX: SBER) произошел сбой, следует из статистики «Сбой. РФ». К 8:45 мск число жалоб на сайте за сутки превысило 55,6 тыс. В пресс-службе Сбербанка сообщили «РИА Новости», что все системы банка работают в штатном режиме.

Пользователи жалуются на проблемы в работе онлайн-приложения и трудности с осуществлением платежей. Преимущественно жалобы поступали из Москвы (17%), Новосибирской области (14%) и Хабаровского края (12%).

14 и 24 января в российском сегменте интернета произошли масштабные сбои. Пользователи жаловались на неполадки в работе МТС, «МегаФона» и T2, проблемы были и с мобильным, и с домашним интернетом. Работа рунета в обоих случаях начала восстанавливаться спустя около часа.

Подробнее о неполадках в работе рунета — в материале «Ъ FM» «Сбои входят в график».