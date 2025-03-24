В Оренбуржье в феврале сдали в эксплуатацию 60 тысяч кв. м жилья

В феврале в новостройках ввели 60 тыс. кв. м жилых помещений — на 36% меньше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В итогам января и февраля в Оренбуржье сдали в эксплуатацию 204 тыс. кв. м, что соответствует показателю за аналогичный период 2024 года. Большего часть объема была введена в индивидуальных жилых домах — 180 тыс. кв. м (-2%). В многоквартирных домах сдали 25 тыс. кв. м (+17%).

В январе текущего года в регионе ввели в эксплуатацию 145 тыс. кв. м. жилых помещений.

Руфия Кутляева