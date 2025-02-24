В Оренбургской области сдали в эксплуатацию 145 тыс. кв. м жилья в январе

В Оренбуржье в январе 2025 года ввели в эксплуатацию 145 тыс. кв. м. жилых помещений, что на 31% больше показателя за январь 2024 года. Соответствующие данные опубликовала единая информационная система жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из введенного объема жилья 123 тыс. кв. м составляют помещения в индивидуальных жилых домах. Показатель на 35% больше, чем годом ранее. В многоквартирных жилых домах в первом месяце текущего года ввели в эксплуатацию 22 тыс. кв. м — на 12% больше результате января 2024 года.

Всего в 2024 году на территории Оренбургской области сдали в эксплуатацию 1,189 млн кв. м жилья. Этот результат на 5% больше показателя за 2023 год.

Руфия Кутляева