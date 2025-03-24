Самолет Су-25 разбился в Приморье во время учебного полета

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Приморском крае разбился самолет Су-25, сообщило Минобороны. По его данным, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. Пилот смог катапультироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Минобороны уточнили, что пилот был эвакуирован с места приземления поисково-спасательной группой, его жизни ничего не угрожает. Разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России, передает ТАСС.

11 июня 2024 года в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Су-34, экипаж погиб. 27 июля еще один Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, оба летчика катапультировались. В обоих случаях причиной назвали техническую неисправность.