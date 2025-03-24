Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт в отношении индивидуального предпринимателя, который уклонился от уплаты таможенных платежей общей суммой более 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предприниматель предстанет перед судом за неуплату 12 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане предприниматель предстанет перед судом за неуплату 12 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, начиная с января 2022 года индивидуальный предприниматель приобретал через электронные торговые площадки различные товары, включая периферийные устройства для компьютеров, электронные книги и смартфоны. Всего он получил более 3,8 тыс. международных почтовых отправлений.

При этом ни один из приобретенных товаров не был должным образом задекларирован, что позволило обвиняемому уклониться от уплаты таможенных платежей.

Уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в особо крупном размере), направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Прокурор также подал гражданский иск с требованием взыскать неуплаченные таможенные платежи.

Артём Дергунов