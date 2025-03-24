Новый глава миндортранса Удмуртии заявил о перезагрузке дорожной отрасли

В Удмуртии начинается перезагрузка дорожной отрасли: предстоит пересмотреть все — от подходов к планированию производства работ до анализа применяемых технологий, заявил новый руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов. Его представили в качестве будущего и.о. министра 24 марта, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. К исполнению обязанностей Геннадий Таранов приступит завтра, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Новый глава республиканского миндортранса добавил, что «существующая в министерстве команда эффективна», и выразил уверенность, что она «справится с поставленными задачами». Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, представляя Геннадия Таранова трудовому коллективу, отметил, что дорожник ранее «руководил содержанием и ремонтом как региональных, так и федеральных и местных дорог в различных климатических зонах от Байкала до западных границ РФ».

Напомним, о назначении Геннадия Таранова и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии стало известно 22 марта на совещании главы республики Александра Бречалова, где последний заявил о кадровых перестановках в дорожной отрасли. Ранее Геннадий Таранов был экс-руководителем транспортного департамента мэрии Тольятти, связан с самарской компанией по производству и продаже спецтехники. Кроме того, Геннадий Таранов запатентовал автоматизированную систему дорожного управления.

Эксперты связывают его назначение с попыткой региональных властей «перетрясти аппарат дорожного управления», однако сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале «Дороги осилит патентующий».