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В Минводовском округе у горы Развалка открыли новый глэмпинг-комплекс

В Минераловодском округе открыли новый глэмпинг-комплекс у подножия горы Развалки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Фото: кемпингироссии.рф

Фото: кемпингироссии.рф

Комплекс включает десять номеров, где отдыхающие смогут наслаждаться живописными видами и заниматься рыбалкой. Уже поступили заявки от предпринимателей, заинтересованных в строительстве подобных объектов в регионе.

«Глэмпинги демонстрируют идеальное сочетание экологичности и комфорта. Они удобны в возведении, минимально воздействуют на окружающую среду и пользуются большим спросом у туристов»,— заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее подчеркнул активное развитие новых форм туризма в крае.

Николай Аксенов

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