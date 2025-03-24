В Минводовском округе у горы Развалка открыли новый глэмпинг-комплекс
В Минераловодском округе открыли новый глэмпинг-комплекс у подножия горы Развалки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
Фото: кемпингироссии.рф
Комплекс включает десять номеров, где отдыхающие смогут наслаждаться живописными видами и заниматься рыбалкой. Уже поступили заявки от предпринимателей, заинтересованных в строительстве подобных объектов в регионе.
«Глэмпинги демонстрируют идеальное сочетание экологичности и комфорта. Они удобны в возведении, минимально воздействуют на окружающую среду и пользуются большим спросом у туристов»,— заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее подчеркнул активное развитие новых форм туризма в крае.