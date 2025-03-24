Башкирия получит более 2,6 млрд рублей на центры развития БПЛА

Кабмин России внес Башкирию в список регионов — получателей субсидии для создания научно-производственных центров развития гражданских беспилотных летательных систем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Изначально в списке числились 11 регионов, теперь на субсидию из федерального бюджета могут рассчитывать 16 субъектов. Общий размер финансирования на ближайшие три года — 21,1 млрд руб., Башкирия получит в 2026 году около 2,6 млрд руб.

Идэль Гумеров