В Самарской области в феврале ввели в эксплуатацию 126 тысяч кв. м жилья

В феврале текущего года на территории дали в эксплуатацию 126 тыс. кв. м. жилых помещений, что на 26% меньше, чем в феврале прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за два месяца в Самарской области ввели 236 тыс. кв. м, что на 43% меньше результата прошлого года за аналогичный период. Из них 207 тыс. кв. м пришлись на индивидуальные жилые дома (-33%). В многоквартирных домах с начала года введено 29 тыс. кв. м (-72%).

В январе текущего года в регионе сдали в эксплуатацию 111 тыс. кв. м жилья, из которых 8 тыс. кв. м — в многоквартирных домах.

Руфия Кутляева