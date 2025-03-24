В Великобритании могут сократить 50 тыс. чиновников

По данным The Times, новое правительство Великобритании во главе с Киром Стармером может сократить до 50 тыс. госслужащих в рамках оптимизации расходов на чиновничий аппарат. Ранее Министерство финансов во главе с Рейчел Ривз заявляло, что в рамках сокращения бюджетных расходов на 15% может быть сокращено около 10 тыс. чиновников. Однако, по подсчетам The Times, уже 26 марта, когда госпожа Ривз будет выступать в парламенте с бюджетным посланием, может быть объявлено о планах сократить в пять раз больше чиновников, чем планировалось ранее. Оптимизация расходов на чиновничий аппарат рассчитана до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз

Фото: Jeff Overs / BBC / Handout / Reuters

Британские СМИ отмечают, что сокращение 50 тыс. госслужащих вернет общую численность чиновников к допандемийному уровню. Сообщается, что в последние пять лет количество госслужащих в стране выросло до полумиллиона человек. Ежегодно из британского бюджета на административные расходы правительства тратится около £13 млрд, более 75% этих средств приходится непосредственно на персонал.

Евгений Хвостик