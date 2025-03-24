Глава Сокольского округа Александр Созонов пострадал в ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись утром 24 марта у поворота в деревню Архипиха Городецкого округа. В ДТП пострадали глава Сокольского округа Александр Созонов и водитель администрации, их госпитализировали, сообщили в Гострудинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария у поворота в деревню Архипиха Городецкого округа

Фото: группа «Проблемы Городца» во «ВКонтакте» Авария у поворота в деревню Архипиха Городецкого округа

Фото: группа «Проблемы Городца» во «ВКонтакте»

По данным МВД, девушка за рулем машины Ford выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Toyota, в котором находились глава округа и водитель.

Возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью. Обстоятельств ДТП выясняются.

Елена Ковалева