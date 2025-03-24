Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что изменилось в кроссовере Volkswagen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Марка Volkswagen представила обновленный Tiguan. Собственно, новая модель кроссовера третьего поколения была показана относительно недавно, всего полтора года назад, и потому радикальных обновлений не требует. Речь идет о косметических изменениях, приготовленных к 2025 году. Когда-то модель производилась у нас в Калуге, и любые новости, связанные с ней, вызывали небывалый потребительский интерес. Если верить опросам общественного мнения, отчасти остался он и сегодня. Многие, несмотря на обстоятельства, не хотят менять немецкого «тигра» на китайского. Если кто забыл, название Tiguan произошло от соединения слов «тигр» и «игуана». Еще один автомобильный «тигр» — это Chery Tiggo. Имя китайского кроссовера тоже имеет животное происхождение.

Итак, продажи обновленного VW Tiguan сначала стартовали в США. Цена — от $29,5 тыс., то есть 2,5 млн руб., если на наши деньги. Двигатель — не привычная для китайской техники этого класса «полуторалитровка», а бензиновый мотор рабочим объемом 2,0 л, развивающий убедительные 204 л. с. — это на 17 л. с. больше, чем развивал этот же силовой агрегат до переделки. А если учесть, что за счет использования высокопрочной стали и алюминиевых компонентов подвески масса автомобиля снизилась на 77 кг, можно сказать, что улучшилась динамика, и снизился расход топлива. Всего за $1,5 тыс. к базовой цене можно получить полноприводную версию Tiguan. Впрочем, в погоне за совершенством можно цену автомобиля довести и до $40 тыс. — в топ-версии будут три ряда сидений, трехзонный климат-контроль и даже массаж.

Из новшеств в салоне обращает на себя внимание, что селектор управления коробкой переехал на рулевую колонку. Это не столько мода, сколько следствие того, что подобно тиграм в Красную книгу надо внести автомобили с механической коробкой, и оставлять место для рычага между передними сиденьями уже нет никакой необходимости.

Дмитрий Гронский