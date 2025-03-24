Уволен пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле под Новосибирском

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила второго пилота Эдуарда Семенова, который принимал участие в посадке самолета в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. «По результатам прохождения врачебно-летной экспертной комиссии признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался»,— сообщили «Ъ-Урал» в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее также от должности был отстранен капитан воздушного судна Сергей Белов. Пассажирский самолет A-320 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года. На борту находился 161 пассажир. Следственные органы тогда возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). По предварительным данным, на подлете к Омску у авиалайнера отказала гидросистема, а до запасного аэропорта в Новосибирске ему не хватило топлива.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце января этого года стало известно, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. В феврале авиакомпания завершила работы по разбору самолета.

Александра Стрелкова