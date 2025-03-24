В Татарстане в 2024 году от туберкулеза умерло 43 человека

В 2024 году в Татарстане зафиксировано 43 летальных случая при заболевании туберкулезом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Анна Алешина.

Среди погибших оказалось 11 человек, у которых впервые диагностировали заболевание.

По словам госпожи Алешиной, умершие от заболевания люди игнорировали профилактические меры: не проходили регулярные обследования и отказывались от лечения.

По сравнению с 2023 годом показатель смертности от туберкулеза в Татарстане снизился на 8%.

Также было сказано, что в прошедшем году в республике зафиксирован уровень заболеваемости туберкулезом на уровне 19,8 случаев на 100 тыс. жителей — это 793 подтвержденных диагноза.

«С 2000 года показатель заболеваемости в республике снизился в четыре раза. Тогда он составлял 75 на 100 тыс. населения», — сказала Алешина.

По данным ведомства, ежегодное снижение заболеваемости туберкулезом в республике составляет около 10%.

Артём Дергунов