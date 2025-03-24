Петербург возглавил мировой рейтинг роста цен на элитное жилье

Санкт-Петербург и Москва стали мировыми лидерами по росту цен на элитную недвижимость, рассказали в консалтинговой компании NF GROUP. Эксперты проанализировали рейтинг The Wealth Report 2025 компании Knight Frank с учетом динамики цен на недвижимость в российских городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первое место занял Петербург, продемонстрировавший рост цен на 25,8%. Средняя цена квадратного метра элитного жилья в Северной столице составила 790 тыс. руб. На втором месте Москва с показателями в 20,5% и 1,95 млн рублей.

Также в десятку вошли Сеул (18,4%), Манила (17,9%), Дубай (16,9%) и Эр-Рияд (16%), Токио (12,1%), Джедда (9,6%), Ориндж (9,3%) и Корфу (8,9%). Отрицательная динамика была зафиксирована в Нью-Йорке (-0,3%), Лондоне (-1%), Гонконге (-2,2%) и Остине (-4,3%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество сделок на петербургском рынке элитной аренды за год выросло в 1,5 раза.

Артемий Чулков