В больницы Симферополя госпитализированы 16 пострадавших при ДТП с автобусом

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что в больницы Симферополя госпитализированы 16 человек, пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком. Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что в ДТП погибли 6 человек, пострадали 22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«16 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе 1 ребенок, госпитализированы в больницы Симферополя, получают все необходимое лечение»,— сказал господин Кузнецов (цитата по ТАСС). Он добавил, что местные медики также проведут телемедицинские консультации с врачами федеральных учреждений.

Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин сообщал, что среди пострадавших — семь детей, восемь человек получили тяжелые ранения. При этом, по его данным, в ДТП пострадал 21 человек. ТАСС сообщал о 22 пострадавших.

ДТП произошло сегодня, 24 марта, утром. Автобус, в котором находилось 32 пассажира, двигался по маршруту Саки—Симферополь и столкнулся с грузовиком в районе села Укромное Симферопольского района. Водитель автобуса был трезв. Произошедшее он объяснил тем, что его «ослепило солнце». Региональный Следственный комитет РФ расследует два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Полина Мотызлевская