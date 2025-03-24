Власти объявили о полной ликвидации пожара в ТЦ «Астор» и соседнем доме

По информации оперативных служб в ТЦ «Астор» и многоквартирном доме осуществлена полная ликвидация пожара. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

По его данным, в общей сложности огонь тушили на площади 1,1 тыс. кв. м.

Как сообщает градоначальник, специализированная организация уже приступила к уборке мусора на прилегающей к ТЦ территории.

Александр Скрябин поручил властям Ленинского района провести работу для составления сметы по ремонту кровли горевшего дома. Также глава города поручил организовать в доме поквартирный обход для оценки повреждений и предусмотреть единовременную выплату его жителям.

Пожар в торговом центре «Астор» на проспекте Буденновском начался сегодня утром. Со здания ТЦ огонь перекинулся на соседний многоквартирный жилой дом.

Сергей Иванов