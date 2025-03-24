В Челябинской области за год выдача кредитных карт сократилась в два раза

За февраль текущего года жителям Челябинской области выдали 26,4 тыс. новых кредитных карт. Это на 50,7% меньше, чем в феврале 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране жители получили 1 млн подобных банковских продуктов в феврале 2025 года. За год их количество снизилось на 52,3%. Наиболее сильное сокращение числа выданных кредитных карт было зафиксировано в Пермском крае (-59,4%), Иркутской (-58%), Кемеровской (-57,2%), Самарской (-56,2%) и Ростовской (-55,9%) областях. Тенденция сохраняется по всей России девятый месяц подряд.

Виталина Ярховска