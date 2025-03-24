В Томской области регоператор ищет нового субподрядчика для Октябрьского района

В Томской области регоператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «АФБ Логистик» намерен расторгнуть договор с УМП «Спецавтохозяйство» (САХ), которое в рамках договора субподряда выполняло работы в Октябрьском районе Томска и Томском районе. САХ отказалось исполнять контракт по цене, предусмотренной департаментом тарифного регулирования области.

«Регоператор объявил аукцион по выбору новой субподрядной организации»,— сообщил представитель компании-регоператора (цитата по «РИА Томск»).

«АФБ Логистик» было выбрано регоператором на этой территории 1 января 2025 года. Контракт с компанией был заключен до 31 декабря 2025-го.

С 2019 года эти услуги выполняло УМП «Спецавтохозяйство». В октябре 2024-го, как писал «Ъ-Сибирь», предприятие лишили статуса регоператора по обращению с ТКО. После чего САХ стало субподрядчиком «АФБ Логистик».

Александра Стрелкова