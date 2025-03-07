В трех городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Карабаше и Коркино продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий, во время которого в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ будет действовать до 6:00 9 марта. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%. До вечера сегодняшнего дня скопление загрязняющих веществ сохраняется в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте.

Виталина Ярховска