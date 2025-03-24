Встреча депутатов с жителями Стерлитамака по поводу полигона ТКО перенесена

Горсовет Стерлитамака перенес назначенную на 25 марта встречу с жителями города, выступающими против строительства полигона ТКО в городе. Дата, время и место встречи пока неизвестны.

«Ряд приглашенных специалистов, которых мы специально звали на данную встречу для более компетентного рассмотрения вопроса, не смогут посетить ее»,— объяснили «Ъ-Уфа» в горсовете.

Ранее «Ъ-Уфа» стало известно о планах депутатов Стерлитамака провести переговоры с участниками движения «Стерлитамак, дыши!», на которых должна была обсуждаться судьба мусорного полигона с комплексом для производства топливных брикетов. На беседу были приглашены члены администрации города, а также чиновники министерства природопользования и экологии Башкирии. Активисты требовали увеличить состав участников, разрешив присутствовать не только общественникам, но и рядовым избирателям.

Построить полигон на участке площадью 11,8 га планирует ООО «Мохит-СТР». Минэкономразвития Башкирии включило проект в перечень приоритетных инвестпроектов республики. С конца декабря по начало февраля в Стерлитамаке проходили общественные обсуждения, а 16 января состоялись публичные слушания, большинство участников которых выступили против строительства.

Идэль Гумеров