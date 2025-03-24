Экс-начальник угрозыска Батайска отрицает обвинения в конфликте в караоке

Один из участников конфликта в ростовском караоке-клубе, бывший врио начальника уголовного розыска отдела МВД России по Батайску Виссарион Тоноян, обратился с открытым письмом. В нем автор изложил свою версию случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он, в частности, написал: «Я, Виссарион Тоноян, обращаюсь к общественности и СМИ в свете последствий инцидента, произошедшего 1 февраля текущего года в караоке-клубе ICON.

К сожалению, в последние дни я стал объектом недостоверных обвинений со стороны Натальи, владельца заведения, которая утверждает, что я угрожал ее жизни и безопасности ее близких после конфликта, возникшего в клубе. Хочу подчеркнуть, что эти заявления не соответствуют действительности и являются клеветой.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в рамках стандартной вечеринки, где я, как гость, был фотографируем. Я многократно просил фотографа прекратить съемку, но это привело к словесной перепалке, а затем вмешалась Наталья, которая в результате также перешла на грубый тон.

В данной ситуации крайне важно, чтобы общественность знала: я не высказывал никаких угроз в адрес Натальи или ее персонала, а также не давал оснований для подобной интерпретации случившегося. Все обвинения в мой адрес являются беспочвенными и идут вразрез с фактами, что требует публичного опровержения со стороны Натальи».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» конфликта произошел 1 февраля между гражданами в одном из караоке-баров Ростова-на-Дону. Проверкой случившегося заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин и дал поручение проверить все детали инцидента.

Николай Аксенов