В Ростове полиция начала проверку конфликта в караоке-баре

Полицейские в донской столице начали проверку по факту конфликта, который произошел 1 февраля между гражданами в одном из караоке-баров города. Об этом сообщает пресс-служба МВД Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в полицию сообщений и заявленией от очевидцев или участников конфликта не поступало.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям всех участников инцидента и принято решение в соответствии с законодательством.

По информации соцсетей, одни из участников конфликта — врио начальника уголовного розыска МВД Батайска Виссарион Тоноян. В пресс-службе ГУ МВД по региону эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Анастасия Казуков