Нижегородка лишилась 8 млн рублей после ложных обвинений в госизмене

Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 8 млн руб., пытаясь якобы отменить денежный перевод от ее имени в недружественную страну. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, около месяца нижегородке звонили злоумышленники под видом оператора связи, сотрудника силового ведомства и менеджера банка. Аферисты убедили потерпевшую, что неизвестные пытаются перечислить деньги с ее карты в недружественную страну. Заявительница перевела на продиктованные мошенниками «безопасные счета» свои сбережения, деньги от продажи иномарки и средства кредита под залог квартиры. Когда сумма превысила 8 млн руб., нижегородка поняла, что стала жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Елена Ковалева