В 2025 году в Челябинской области реконструируют пять мостов

В Челябинской области отремонтируют мост через реку Ольховка в Карталинском районе. Всего в регионе на 2025 год запланированы строительство и реконструкция еще четырех путепроводов, сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Мост через реку Ольховка расположен на 7 км автодороги село Великопетровка — Карталы — Анненское. Он был построен в 1996 году. Помимо реконструкции, планируется расширить проезжую часть.

В этом году также отремонтируют мост через реку Симок. Он был признан аварийным в июне 2021 года и закрыт для движения. Путепровод расположен на 19,6 км автодороги Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское. По данным сайта госзакупок, эти работы стоимостью 124,6 млн руб. до 25 октября выполнит АО «Уралмостострой».

Ремонт в этом году также затронет мост через реку Миасс по улице Черкасская в Металлургическом районе Челябинска. Работы вновь выполнит «Уралмостострой». Стоимость контракта составляет более 1,4 млрд руб. Мост планируется отремонтировать до августа 2027-го.

Помимо реконструкции, запланировано возведение нового моста через реку Бия на 268 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка, где сейчас находится только водопропускная труба. Согласно сайту госзакупок, стоимость работ составит 70,7 млн руб. Подрядчиком вновь является «Уралмостострой», который должен построить мост до 25 октября.

Также продолжится строительство путепровода протяженностью 600 м через железнодорожные пути на въезде в Новосинеглазово Челябинска.