Песков прокомментировал слова Трампа о контурах сделки РФ и США по Украине

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о наметившихся контурах будущей сделки по Украине. По словам представителя Кремля, речь идет о желании и готовности участников переговоров двигаться по пути мирного урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters, Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters, Carlos Barria / File Photo / Reuters

«По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание»,— сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о договоренностях Москвы и Вашингтона по контуру будущего соглашения.

«Что касается технических вопросов, то вы знаете, что по определенной части технических вопросов, по одному из, так сказать, сюжетов сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями»,— добавил Дмитрий Песков. Он отметил, что сторонам предстоит еще проработать «очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием».

21 марта президент США Дональд Трамп сказал, что по итогам его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским наметились контуры будущей сделки по Украине. «Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки»,— сказал американский лидер в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

О подходах команды Дональда Трампа к украинскому урегулированию — в материале «Не все так плохо».

Анастасия Домбицкая