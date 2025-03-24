«Не все так плохо»

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф поделился своими ожиданиями от предстоящих в понедельник переговоров в Саудовской Аравии между делегациями США, России и Украины. По словам американского представителя, подвижки возможны в первую очередь в вопросе по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Ранее Уиткофф назвал ключевой проблемой украинского урегулирования так называемый территориальный вопрос. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что команда Дональда Трампа согласна на любой более или менее положительный результат встречи в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону, которое впоследствии имело широкий общественный резонанс. Многие отметили можно даже рискнуть сказать во многом восторженные оценки Владимира Путина со стороны представителя команды Белого дома.

Во время последнего краткого визита господина Уиткоффа в Кремль президент России поведал ему о том, что молился за Дональда Трампа, когда на того было совершено покушение. После чего передал американскому гостю портрет главы Белого дома кисти известного российского художника. Естественно, Трамп был тронут и растроган: «Путин очень умный парень. В старые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране». Возникает логичный вопрос: что подобное может значить? Есть ли во всем этом скрытый смысл? Команда Трампа действительно искренне восхищена Путиным или же это некий хитрый ход, дабы добиться максимальных результатов в ходе предстоящих очень сложных переговоров?

Как бы то ни было, Уиткофф называет главной проблемой украинского урегулирования территории, которые каждая из сторон считает своими. Спецпосланник принимает во внимание тот факт, что регионы эти преимущественно русскоязычные — там проходили референдумы, и завершились они официально в пользу России. Далее и Уиткофф, и Карлсон совершили небольшой экскурс в историю и согласились с тем, что эти земли передал Киеву Никита Хрущев после Второй мировой войны. Создается такое впечатление, что Украина в понимании американцев в те времена, так же как и сейчас, была независимым государством.

Учитывая сказанное, логично предположить, что США согласны больше с российскими, нежели украинскими трактовками. Тем не менее господин американский представитель признает, что четкое решение в этой части пока что не просматривается — вопрос слишком сложный.

При всем при этом в Белом доме очень надеются, что к православной Пасхе 20 апреля удастся добиться как минимум хороших результатов. Однако четкой уверенности, как это было еще в январе, на этот счет уже не имеется. Зато вполне возможно добиться частичного прекращения огня, что включает в себя запрет наносить удары по энергетическим объектам враждующих сторон. Хотя и в этой части есть расхождения: Россия говорит только об энергетике, а США — об инфраструктуре в целом. И второй более или менее положительный момент — обеспечение безопасного судоходства в Черном море. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, в чем здесь основная трудность, поскольку после развала так называемой зерновой сделки в 2023 году судоходные маршруты вроде бы в основном налажены. Впрочем, посмотрим.

И все-таки желательно высоким американским переговорщикам, пусть даже поверхностно, изучить исторический материал, дабы разобраться раз и навсегда в том, кто кому когда и что передавал. И при чем здесь Никита Сергеевич Хрущев. Но тем не менее не все так плохо. Как заявил Дональд Трамп, угрозу третьей мировой войны с его возвращением в Белый дом по крайней мере удалось отодвинуть. Стив Уиткофф со своей стороны настроен также вполне позитивно: прогресс на ближайших переговорах России, США и Украины в Саудовской Аравии обязательно будет достигнут, какой-никакой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе