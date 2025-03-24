В Ярославской области начали действовать ограничения для большегрузов

В Ярославской области с 24 марта ограничено движение большегрузов. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«С сегодняшнего дня движение большегрузов по Ярославским дорогам ограничено. На месяц — с 24 марта по 22 апреля. На регионалках уже установлены временные дорожные знаки. Ограничение не касается перевозки товаров первой необходимости и социально значимых грузов»,— сообщил господин Душко.

Ограничения вводится ежегодно для сохранности дорог. В период весеннего снеготаяния из-за переувлажнения земляного полотна несущая способность дорожных одежд сокращается в 1,5-3 раза, что при воздействии тяжелых осевых нагрузок приводит к необратимым разрушениям дорожного покрытия.

Полного запрета на движение нет, но установлены предельно допустимые нагрузки на ось. Ограничения действуют на трех межмуниципальных и десяти региональных трассах. Например, ограничения действуют на трассах Ярославль — Рыбинск, Углич — Ростов, Ярославль — Любим. Полный перечень отражен в приказе министерства.

Алла Чижова