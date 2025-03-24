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В Казани после пожара на автосвалке найдено тело человека

В Казани на территории свалки автотранспорта произошел пожар. После осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено тело человека в сгоревшем автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Казани после пожара на автосвалке найдено тело человека

В Казани после пожара на автосвалке найдено тело человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Казани после пожара на автосвалке найдено тело человека

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожаром на автосвалке было охвачено три грузовых и 20 легковых автомобилей, которые находились на площадке для последующей разборки на металлолом. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 100 кв. м.

По предварительным данным, пожар был вызван поджогом.

Артём Дергунов

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