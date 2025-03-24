На жилье сиротам в 2025 году власти Алтая направили 1,8 млрд рублей

На обеспечение жильем сирот направлено более 1,8 млрд руб., из которых 1,5 млрд выделено из регионального бюджета. Об этом сообщил Telegram-канал минстроя Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

По данным ведомства, с начала 2025 года 350 сирот получили жилищные сертификаты. В первом квартале номинал такой выплаты составил 3,48 млн руб. «Купленное на сертификат жилье ребенок-сирота оформляет сразу в собственность, некоторые добавляют собственные накопления, средства материнского капитала»,— рассказал начальник Регионального жилищного управления Андрей Третьяков.

С начала 2025 года власти региона заключили контракты на поставку 107 квартир для сирот.

Антон Вебер