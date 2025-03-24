Мобильный флюорограф бесплатно проверит петербуржцев на туберкулез до 28 марта

Бесплатный мобильный флюорограф будет работать в разных точках Петербурга с 24 по 28 марта в период с 11:00 до 14:00, сообщает пресс-служба Смольного.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается сегодня. В течение недели петербуржцев будут информировать об особенностях течения этого заболевания, его профилактике и необходимости обследования в плановом порядке.

Врачи подчеркивают, что выявить туберкулез самостоятельно практически невозможно, однако заболевание можно диагностировать в ходе диспансеризации на ранней стадии.

Пройти обследование и получить заключение врача на месте может любой желающий россиянин старше 18 лет при наличии паспорта.

Найти мобильный флюорограф в понедельник, 24 марта, можно у дома 1/32 по Малой Садовой улице, во вторник стоит искать нужную машину у станции метро «Гостиный двор», в среду — у администрации Фрунзенского района на Пражской улице, 46, в четверг — у метро «Электросила».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Мариинская больница займется лечением пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью.

Андрей Маркелов