В Азнакаево возбудили уголовное дело после конфликта двух мужчин, который закончился смертью одного из них. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбудили дело после смерти мужчины в результате конфликта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане возбудили дело после смерти мужчины в результате конфликта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 22 марта. Во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 45-летний подозреваемый нанес своему оппоненту не менее двух ударов кулаками в область лица, груди и живота. После этого он вытолкнул потерпевшего в подъезд, где тот скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан, он полностью признал свою вину. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Артём Дергунов